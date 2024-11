Preocupa estado de salud de Daniela Romo: reapareció en silla de ruedas (VIDEO)

Daniela Romo superó el cáncer de seno hace algunos años, y hasta donde se sabe su salud estaba mejor que nunca. Pero su presentación en silla de ruedas en un evento ha generado gran preocupación.

PUBLICIDAD

La actriz y cantante de mexicana, de 65 años, apareció en silla de ruedas durante la presentación de la telenovela Amor amargo, donde interpretará a una villana. El estreno será este 4 de noviembre.

La cantante, quien interpreta el tema principal de la producción, salió del telón en esas condiciones mientras cantaba las primeras estrofas del tema de Amor amargo,

Romo permaneció sentada todo el tiempo y en redes sociales circularon varios videos, lo cual inquietó a sus fans.

Daniela Romo hizo su esperado regreso a la televisión en la presentación de su nueva telenovela “Amor amargo” la número 24 de su carrera. A pesar de su reciente batalla contra el cáncer de mama, la actriz llegó en silla de ruedas, pero eso no impidió que brillara en el escenario. pic.twitter.com/NZgUuc0gpk — Kevin Casillas (@KevinCasillasMX) October 30, 2024

La Catrina nos visitó en las grabaciones de Amor Amargo 😜✨ Esperamos que todos ustedes nos acompañen desde este lunes a las 6:30 pm por Las Estrellas‼️ #DanielaRomo #AmorAmargo #Telenovela #Mexico pic.twitter.com/RJzO7VQufQ — DANIELA ROMO (@DanielaRomoWeb) November 2, 2024

La artista no ha dado detalles de su estado de salud, pero una revista informó que estaría lidiando con una hernia que le causa intensos dolores. Romo se sometería en breve a una operación.

PUBLICIDAD

Daniela Romo difundió este sábado una foto, en la que está de pie, al lado de una Catrina.

La cantante fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2011. Tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, fue dada de alta del servicio de oncología el 25 de junio de 2012.

"El cáncer ha sido la experiencia más luminosa que he tenido. Dije: no voy a luchar contra ello, sino que voy a abrazarlo y lo voy a vivir. Yo sé que hay quien me escuchará y no le gustará, pensarán que hablo así porque yo sobreviví, claro, eres como la que sobrevivió al avionazo, es fuerte. Lo que más me ha iluminado fue el dolor", declaró en una entrevista a El País de España años atrás.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: