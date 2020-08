Con 6 nominaciones a los Premios Oscar 2015, Boyhood, de Richard Linklater, es la favorita para llevarse el premio a Mejor película de esta edición de la gala.

La cinta, que se filmó a lo largo de 12 años para retratar el paso del tiempo en sus protagonistas, ganó hace unos días el Globo de Oro a la mejor película de drama.

A continuación, 7 datos de Boyhood, película que además compite en seis categorías en los Premios Oscar 2015, entre ellos Mejor director y Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto.

1. La más reciente edición de los Globos de Oro premió como el Mejor drama a Boyhood, de Richard Linklater. Otras cintas de este cineasta también han sido aclamadas por la crítica, entre ellas Waking Life y la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight.

2. Boyhood fue filmada en secreto por un lapso de doce años. Su triunfo en los Globos de Oro habría afianzado su camino hacia los Premios Oscar 2015, que se celebrarán el 22 de febrero próximo.

3. Richard Linklater también logró el Globo de Oro al 'Mejor director' con Boyhood. En esta cinta se narra —a través de la historia de los hijos de una pareja divorciada—, cómo el paso del tiempo afecta a una familia promedio. "Esta película es muy personal para mí. Significa mucho que la gente la haya visto y haya respondido", declaró el cineasta.

4. Patricia Arquette, quien interpreta a una madre de familia divorciada en la cinta, se llevó un Globo de Oro a Mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta y podría repetir el plato en los Premios Oscar 2015, ya que es una de las nominadas a Mejor actriz de reparto.

5. Ethan Hawke, quien ha trabajado anteriormente en diversas cintas de Richard Linklater, también actúa en Boyhood y fue nominado por su actuación al Premio Oscar 2015 en la categoría de Mejor actor de reparto. También fue nominado por su actuación en los Globos de Oro, pero no se llevó el galardón.

6. Aunque no ha sido nominado, diversos medios destacan el desempeño del actor principal de Boyhood, Ellar Coltrane, quien empezó a filmar la película cuando tenía tan solo siete años.

Para conseguir el efecto del paso del tiempo, que tanto ha cautivado a la crítica, el elenco se reunió un par de semanas cada año, entre 2002 y 2013, para rodar las escenas de la cinta.

7. Según el portal IMDb, a la fecha _Boyhood ha logrado recaudar un aproximado de US$43 millones a nivel mundial. Durante el fin de semana de su estreno en Estados Unidos logró recaudar US$2 millones.