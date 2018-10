Ante las constantes especulaciones sobre un posible romance, el 'guerrero' Nicola Porcella negó tener una relación con Leslie Shaw.

"Si pasara algo lo diría, no tendría miedo en decirlo. Estoy solo desde hace cuatro meses. Me gustaría tener una relación, lo digo, pero como no está pasando no tengo que decirlo", dijo el 'chico reality'.

El integrante de 'Esto es guerra' también comentó que Leslie Shaw no quiere dar un paso para tener una relación amorosa.

"De repente ella no lo quiere dar tampoco. Leslie está enfocada en su carrera, sí conversamos, hablamos temas privados. Yo no estoy listo para una relación" agregó.



Por otra parte, Nicola Porcella señaló que su mamá no conoce a la modelo.

"No la conoce (a Leslie), pero me gustaría. Mi mamá ya dijo que me ve feliz y que está contenta como estoy ahora. Sabemos que no es momento de que tenga una relación. Para mí, Leslie es un mujerón y la conozco 13 años", señaló.

