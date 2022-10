Giuliana Rengifo sorprendió el sábado pasado en ‘El Gran Show’ luego que fuera captada llorando mientras Melissa Paredes era presentada por Gisela Valcárcel en la pista de baile. Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, la cantante explicó los motivos por los que se le vio tan emotiva.

“Es que definitivamente el caso de ella ha sido muy duro, yo me identifico como madre, más allá que como artista o como personaje, no se justifica absolutamente nada, pero como madre me chocó mucho”, fueron las primeras palabras de la cantante.

Tras ello, Rengifo reveló que se identificó con Melissa Paredes debido a que ella también se encuentra alejada de su pequeña debido a que está con su papá, pero aclaró que es porque ambos llegaron a ese acuerdo.

“Yo ahorita, todo este tiempo, hasta fin de año, estoy separada de mi bebé también, entonces por temas muy personales, pero no mal con el papá, sino que en mi vida hice muchos cambios y ella todavía es muy pequeña, mi hija está en la universidad, hay muchos gastos”, comentó.

“El papá me ayuda a tenerla, eso no me hace mala madre porque los papás también tienen derechos a estar con sus hijos (...) Por eso lloré bastante con Melissa, sé lo que es, obviamente su caso es muy diferente, más duro, pero obviamente estar sin tu hija duele mucho, necesitas mucha ayuda”, acotó.

Giuliana Rengifo revela que extraña a su pequeña hija

VIDEO RECOMENDADO

Giuliana Rengifo se reinventa e incursiona en el mundo de los cosméticos

La cantante de cumbia sabe que los conciertos tendrán que esperar hasta el 2021 así que está iniciando un nuevo negocio diferente al entretenimiento.