Una verdadera telenovela de intrigas protagoniza la dinastía de Silvia Pinal en México tras las dudas sobre la paternidad expuestas por Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán. Ahora, la controvertida artista ha decidido modificar su testamento de manera abrupta tras reconocer que el pequeño Apolo no es su sobrino.

Cuando todo era felicidad en la familia Pinal.

Luis Enrique escandalizó a los medios mexicanos al decir que Apolo no es su hijo y someterse a una cuestionada prueba de paternidad, la cual dio cuenta que no era el padre. El examen fue desestimado y criticado duramente por su expareja Mayela Laguna, quien insiste en asegurar que su criatura es un Guzmán.

Mientras Luis Enrique y Mayela enfrentan un proceso legal y se espera una nueva prueba de ADN, Alejandra Guzmán sorprendió al afirmar que Apolo no era su sobrino, aunque lo quería mucho. Pero eso no fue todo: la artista anunció a los medios que el pequeño -a quien dijo adorar en su momento- ya no era parte de su testamento.

Cuando todo era felicidad en la familia, Alejandra hizo saber que Apolo era su heredero. Esta decisión la tomó alentada por el distanciamiento desde 2018 con su hija Frida Sofía y el cariño que le tomó a su sobrino. Todo se trastocó en junio de 2023 cuando el hermano de la rockera aseguró que no era el papá biológico del niño.

“No, desgraciadamente no”, contestó contundente frente a los reporteros cuando le preguntaron si Apolo seguía siendo su heredero. Esto ocurrió en plena celebración por el Día de la Madre en las afueras de la casa de la primera actriz Silvia Pinal.

LO ADORA, PERO YA NO LO RECONOCE COMO SOBRINO

“Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir”, dijo sobre la controversia en la que está envuelta su familia.

“Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón”, acotó la cantante, a quien en el pasado la vimos varias veces feliz con el niño.

En abril de 2022, Mayela Laguna declaró en entrevista con el programa De primera mano que estaba enterada de las supuestas intenciones de ‘Ale’ de incluir a su hijo Apolo en su testamento.

Guzmán dijo poco antes del anuncio de cambio en su testamento que ella no había tomado ninguna decisión: “Eso fue un chisme tras otro, lo sabrán cuando me muera. Cuando me muera ahí les contaré a quién le dejaré mis cosas, mejor me las gasto, para eso soy buena, hay que gastárselo antes de que suceda”, aseveró a Ventaneando.

¿QUÉ DICE MAYELA DE ENRIQUE GUZMÁN?

La madre de Apolo desprecia a Enrique Guzmán. ¿La razón? Según ella, el famoso artista ha sido sumamente racista y clasista, no sólo con su nieto, sino también con sus propios fans.

“Es clasista y racista. Como yo te dije en tu programa, yo me acuerdo de él diciendo ‘ahorita vengo hoy me toca dar autógrafos, a darme mi baño de pueblo’. Llegaba a su casa diciendo ‘Ay, ya llegué de mi baño de pueblo, ay no, no, no’”, contó.

Y añadió: “Si no fuera su sangre no me importaría lo que dijera el señor, pero es su sangre y no es justo. Y desgraciadamente yo creo que no le van a alcanzar los años para arrepentirse de lo que está diciendo, ni creo que tenga el corazón para arrepentirse jamás”.

Para Enrique Guzmán, el pequeño Apolo no es su sangre. Y según ha dicho, la mismísima Silvia Pinal cree en ello debido a sus características físicas.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR