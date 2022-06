Tras el anuncio de la fecha de estreno de la nueva temporada de una de las teleseries más exitosas de la televisión peruana, ‘Al Fondo Hay Sitio’, mucho se habla de los personajes que seguirán en la serie y también de los que no volverán. Uno de los más recordados es el de ‘Jaimito’ que fue interpretado por primera vez por Aaron Picasso y luego reemplazado por el actor Andrés Mesías.

Durante los primeros años de la serie, el actor Aaron Picasso dio vida a Jaimito Gonzales, hijo de Charito (Mónica Sánchez) y Lucho (Bruno Odar). Este era el personaje más pequeño del elenco y gracias a su picardía, el carismático personaje se hizo conocido entre los fanáticos de la serie peruana.

'Al fondo hay sitio': así luce Aaron Picasso, actor que dio vida a 'Jaimito' en la serie (FOTOS)

Aaron Picasso pasó por nuevo casting de AFHS

Ya todo un joven de 23 años, revela que participó en el casting de la nueva temporada de la serie, y a la vez reveló que no logró pasar, pese a tener experiencia en el papel. Esto lo comentó durante una entrevista que brindó para el canal ChiquiWilo.

El actor dice que se animó a ser parte del casting porque sintió nostalgia y extraña a lo que él llama “una familia”. Al ser consultado sobre cómo se sentía después de haber participado, pero no haber sido elegido para el papel de ‘Jaimito’, Aaron contestó que no quería hablar mucho del tema:

“No me gustaría dar mucho detalle, pero yo estoy un poco apenado, un poco triste, pero son cosas que pasan en la vida. Hubo un casting al cual yo fui y asistí al casting para ser Jaimito para esta temporada. Al principio era un rumor y luego se confirmó (la nueva temporada), porque esto se viene cosechando hace ya varios meses. Primero fue un casting virtual y supuestamente lo pasé porque me volvieron a llamar para el casting ya presencial”, aseguró.

“Me hubiera encantado”

“La gente me dice ¿por qué no has querido? No, yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco pero, por mi parte, me hubiera encantado porque es un personaje con el que yo crecí”, señaló Picasso, quien reiteró su deseo de ser parte de la serie.

A pesar de no haber sido elegido para formar parte de la nueva producción, el joven habla del aprecio que le tiene a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y lo que espera para quién tomará su lugar esta temporada: “Esta producción es con mucho cariño para ustedes, sé que lo van a disfrutar, no los van a defraudar y respetemos al actor que interprete al personaje”.

