Todo parece indicar que la supuesta separación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ya no se daría, pues ambos han decidido seguirse nuevamente en redes sociales.

Además, la modelo ha compartido esta mañana una publicación en la que se aprecia a la pareja junto a su último hijo.

La pareja ha vuelto a seguirse en Instagram.

¿Se acabó del amor de la noche a la mañana? La brasileña Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habrían terminado. La ruptura llegaría a solo días del nacimiento de su segundo hijo. El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ anunció que conversaron con la modelo y darán más detalles esta tarde.

Hace tres días, la pareja aclaró que no se había casado luego de que en algunos medios se asegurara de que habían contraído matrimonio civil.

Consorte eliminó todas las fotografías que compartía con el ‘Depredador’. Solo mantiene las últimas fotos en las que se luce junto al futbolista y su último hijo.

El programa de espectáculos compartió un poco de su conversación con Ana Paula.

Además, ambos ya no se siguen en redes sociales, lo que despierta aún más las alarmas de una posible separación.

Esto llegaría luego de que Rodrigo González ‘Peluchín’, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, informó que el mismo Paolo Guerrero desmintió un matrimonio con la madre de su hijo.

“Él no entiende por qué desde hace tiempo este señor [Javier] Lobatón viene dando mensajes y que ni él ni nadie cercano a su familia lo ha nombrado vocero... Esto no es cierto y agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crean absolutamente nada y que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado... No es verdad que Paolo Guerrero se haya casado”, refiere el conductor.

¿Cómo fue el nacimiento de su segundo hijo?

De acuerdo con la información, el bebé nació durante la mañana del pasado 20 de enero y se convirtió en el segundo hijo de la pareja, quien le dio la bienvenida su primogénito, Paolo André, hace 9 meses.

Cabe resaltar que el pequeño Giussepe es el quinto hijo de Paolo Guerrero y el tercero de Ana Paula Consorte. El delantero peruano tiene otros 3 hijos de otros compromisos y la influencer tiene 1 hijo de una relación pasada.

