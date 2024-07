Luego de guardar silencio por más de una semana mientras se especulaba que Christian Cueva asistió a su cumpleaños, Pamela Franco decidió hablar ante cámaras para aclarar cuál es su situación sentimental.

Un equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ abordó a la cantante para conocer sus descargos sobre su supuesto vínculo con el ‘Aladino’, quien aún continúa casado con Pamela López, no obstante, ella se mostró indignada.

“Ya déjenme en paz. Ya te he dicho, sino no quieren escuchar es su problema de verdad, yo ya estoy cansada. Si quieren creer es su problema. Búscalo a él y pregúntale, yo soy yo”, respondió la ex de Christian Domínguez.

Ante la insistencia del reportero de espectáculos que le preguntó específicamente si había retomado una relación con el ‘Aladino’, Pamela Franco tuvo una iracunda respuesta: “Tengo un montón de pretendientes amigo, un montón, estoy soltera para que sepan, así que busquen a todos”.

Cansada de las preguntas del hombre de prensa, Pamela Franco decidió aclarar su situación sentimental, pero sus declaraciones dejaron más dudas que respuestas ya que reveló que tiene pareja, pero no quiso decir el nombre.

“Yo tengo mi novio, cómo voy a mostrar a otro. Y es mi novio que ha auspiciado todo. Muy pronto lo van a saber”, arremetió.





