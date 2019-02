Poly Ávila reveló que fue drogada durante una fiesta con 'chicos realitys' [FOTOS]

Luego que hace unos días el modelo André Castañeda señalara en pantallas que una de su amiga fue dopada en una fiesta que se realizó dentro de una casa en Asia con tres chicos realitys, la argentina Poly Ávila decidió romper su silencio y reveló que la drogaron.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la modelo contó el drama que le tocó vivir y por lo que pidió ayuda a su ex pareja André Castañeda.

''Hago este video porque se están especulando muchas cosas. El viernes 26 fui a una reunión con amigos, donde había gente conocida y que no conocía, donde algún momento me empecé a sentir mal, me asusté. Me contacté con André (Castañeda) para que me vaya a buscar'', dijo la ex participante de 'Combate'

'' Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en que momento pasó'', agregó la argentina. La anfetamina se la habrían colocado en pastilla dentro de su bebida.

TENÍA MIEDO A SER JUZGADA

Poly Ávila mencionó que al inicio no hizo la denuncia judicialmente porque tenía miedo a que la juzguen, pero ya tomó las medidas legales para dar con los culpables.

"Me puse al contacto con mi abogado y claramente una no sabe qué es lo correcto y qué no lo es. No sabe si la van a juzgar. Estamos con mi abogado con el tema legal. Nadie más que yo quiere encontrar a la persona que hizo esto", indicó.

"ES UN TEMA MUY GRAVE"

También indicó que al escuchar las declaraciones de André Castañeda se puso nerviosa y siguió el consejo de su abogado de no decir nada porque al no tener el nombre de la persona no podía adelantarse, y "esto es algo que tiene que tratar la justicia".

" La investigación que se lleve adelante lo va a descubrir. Es un tema muy grave. Si algo puede servir para que las chicas tengan cuidado, pero nosotras no deberíamos estar preocupadas al momento de salir a una parrilla o una reunión. Lamentablemente hay gente que no piensa como uno y pasan estas cosas", expresó la argentina.