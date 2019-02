Poly Ávila tras denuncia: "Tengo mucha cólera, quiero que toda esta mier** se acabe"

No puede más. Poly Ávila , a través de su cuenta de Instagram, se quebró en llanto y pidió a las autoridades que encuentren al responsable de haberla drogado en una fiesta en el sur en la que había conocidos 'chicos reality'.

Por intermedio de su red social, la modelo argentina se mostró indignada por la forma en la que se está tratando su denuncia.

"Es lamentable que yo tenga que estar en video una vez más. La denuncia ya está hecha y no puedo salir a hablar a la prensa. La investigación ya está hecha. No me queda otra que hablar por mis redes sociales. Yo necesito volver a mi vida normal y trabajar", indicó.

Asimismo, Ávila aseveró que un sector de la prensa, con tal de hacer noticia, está especulando con una supuesta agresión de su ex pareja, André Castañeda, quien lo ayudó en su difícil momento

"Se está especulando con un audio que yo le envié a la Chama donde le digo que cuando André me recoge me quería lanzar del carro. André estaba tan enojado y frustrado por ver que una persona le hagan eso sin su voluntad. Fue una expresión. No puedo entender cómo pueden estar usando todo eso para desvirtuar el tema", resaltó entre lágrimas.

Ya en un evidente tono de fastidio, Poly siguió insistiendo en la cuestionable finalidad de aquellas personas que se refieren a que supuestamente Casteñeda quería lanzarla de su auto.

"Tengo mucha cólera, quiero que toda esta mier** se acabe y que encuentren al pu** culpable. Es lamentable todo lo que está pasando. André por ayudarme y yo por hacer la denuncia. Quiero que quede claro que André jamás me quiso lanzar del carro. Fue una expresión", precisó.