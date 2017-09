Hugh Hefner fundó la revista Playboy en 1953, cuando tenía 27 años, con 8,000 dólares que le solicitó a un grupo de amigos como préstamo para lanzar su primer número. Ese primer ejemplar incluyó un editorial escrito por él mismo en el que exponía la filosofía de Playboy. En la portada, aparecía nada menos que Marilyn Monroe, una de las mujeres más famosas del mundo en ese momento, según consigna agencia EFE.

Esa primera edición, que no tenía fecha ya que Hefner no estaba seguro de si habría una segunda, tuvo una tirada de 53,991 revistas. Todas se vendieron en pocas semanas. Fue un éxito, y duraría varios años más.



Playboy Playboy, primer número. (AP) Playboy

Hefner pensó llamar a su revista Stag Party, una frase en inglés que se refiere a fiestas a las que solamente van hombres (también conocidas como despedida de solteros), pero luego descubrió que ese nombre ya estaba registrado y optó por Playboy, la revista que desafiaría la represión sexual de los años 50 en Estados Unidos.

Las fotografías de desnudos de las chicas Playboy o "conejitas" eran los atractivos de una revista extraordinariamente exitosa. Pensemos que hasta ese entonces no existían los desnudos de mujeres (o, al menos, no se hacían públicos), a diferencia de ahora, que están a un click de distancia.



El inicio del fin

En 1975, Playboy tenía una tirada de unos 7,5 millones de ejemplares —superando dos veces el de la renombrada revista Time— y había inspirado a otras similares como Penthouse y Hustler, que mostraban sexo más explícito que el de Playboy. Esta fue la primera amenaza explícita de la revista de Hefner.

Playboy Así se veía la mansión Playboy. (AFP) Playboy

En esa misma época —década de 1970— Hefner se mudó a Los Ángeles y se instaló en la Mansión Playboy, que se convertiría en un lugar de leyenda en Hollywood y un patio de secretas travesuras para las estrellas del espectáculo. Henfer, como consigna la revista Semana, se le ocurrió que no podía existir mejor publicidad para la revista que él mismo.

Fue en ese momento cuando se consolidó su imagen con bata de pijama, gorra de capitán marítimo, copa en la mano y rodeado de modelos rubias y esculturales a las que sacaba varias décadas de edad.

Playboy Hugh Hefner en bata. (AFP) Playboy

No era una revista de sexo, era una revista de hombres

La revista, sin embargo, no destacó solo por su contenido sexual. También se convirtió en una referencia literaria con firmas de alto nivel como John Updike, Tennessee Williams, Jack Kerouac o Hunter S. Thompson. Y también a nivel Latinoamericano escribieron el nobel peruano, Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez.

García Márquez publicó en sus páginas el cuento "El ahogado más hermoso del mundo". Ray Bradbury compartió por entregas su novela "Fahrenheit 451".

Playboy Revista Playboy en 2010. (Bloomberg) Playboy

Por otro lado, las entrevistas a profundidad también fueron otra seña de identidad de Playboy. Allí estuvieron algunos personajes tan polémicos en Estados Unidos como Fidel Castro. O John Lennon, o Salvador Dalí, o Martin Luther King Jr., o Jean Paul Sartre, o Muhammad Alí, o Setpehn Hawking, entre otros.

Hefner tenía una línea editorial dirigida exclusivamente por él y se caracterizaba por exaltar la libertad sexual como un derecho de todo hombre y toda mujer. Es más, no resulta exagerado decir que Playboy fue clave en la revolución sexual de Estados Unidos y un sinónimo de la tentación y de los placeres carnales, aunque siempre desde la mirada del hombre heterosexual.

La culpa fue de internet

En el año 2000, en un reportaje de Rolling Stone, Hefner dijo esto: "No pretendía que Playboy fuera una revista de sexo (...). Playboy tenía como objetivo ser una revista global de hombres. Y si vas a ser una revista masculina, ¿cómo podrías no incluir la cosa en la que los hombres están más interesados, que es el sexo?".

El sexo, sin embargo, fue perdiendo terreno en las revistas de papel. En cambio, a comienzo de la década de 1990, la competitividad de internet redujo la circulación de Playboy a menos de tres millones y el número de publicaciones anuales pasó de 12 a 11. Por otro lado, las licencias de los casinos o clubes Playboy que el magnate había comprado se perdieron.

Posteriormente, surgió un reality de televisión llamado The Girls of the Playboy Mansion. en el que se mostraba la rutina de Hugh Hefner con su 'conejitas'. La serie no tenía contenido sexual e intentaba mostrar lo que sucedía cuando no estaban las cámaras. Fue un éxito total de rating, pero la revista nunca volvió a ser la misma.

En 2010, Playboy tenía una circulación de 800 mil ejemplares. Ese mismo año dejó temporalmente de publicar imágenes de mujeres desnudas, en un vano intento por competir con las revistas Esquire y GQ. El último número de la revista —marzo/abril de 2017— los desnudos volvieron.

Hoy, Playboy tiene más de 1.5 millones de lectores y más de 5 millones de usuarios cada mes, según su sitio web Playboy.com. Y aunque parezca paradójico, un 40% de suscriptores de esta revista para hombres es mujer.