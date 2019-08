Denuncian al tenor español Plácido Domingo por acoso sexual

Son ocho cantantes y una bailarina las que manifestaron que fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo. Los hechos tuvieron lugar desde fines de la década de 1980, indicó Associated Press.

El presunto acoso tuvo lugar en compañías de ópera donde el músico ocupó altos cargos.

Otras seis mujeres alegan que Placido Domingo, quien ha estado casado con su segunda esposa, la soprano Marta Ornelas, desde 1962, las hizo sentir incómodas con proposiciones sexuales.

También se indica que son docenas de personas las que confirmar el comportamiento sexualmente inapropiado del músico para con las más jóvenes. "Un secreto a voces" en el mundo de la ópera, informó Associated Press (AP).

Placido Domingo (78) no ha respondido a las acusaciones y solo envió un comunicado: "Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta 30 años son profundamente preocupantes y, como se presenta, inexactas", indica.

"Aún así, es doloroso escuchar que puede haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos, no importa cuánto tiempo atrás ya pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a alguien", dice Placido Domingo.

Una mujer manifestó que Plácido Domingole pasó la mano por la falda y otras tres dijeron que forzó besos en sus labios en un vestidor, habitación de hotel y en una reunión para almorzar.

"Un almuerzo de negocios no es extraño", dijo uno de los cantantes a AP. "Alguien que intenta sostener su mano durante un almuerzo de negocios es extraño o poner su mano sobre su rodilla es un poco extraño. Siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre te besaba", indica.

Siete de las denunciantes afirmaron que sus carreras se vieron afectadas después de rechazar a las intenciones de Plácido Domingo.

El músico agregó en su declaración: "Reconozco que las reglas y estándares por los cuales somos y debemos ser medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares."