Pink confiesa que Christina Aguilera la golpeó en un club [VIDEO]

La cantante Pink reveló que Christina Aguilera intentó golpearla en un club hace varios años, durante una entrevista en el programa 'What Happens Live With Andy Cohen'.

Durante una dinámica de preguntas que realiza el presentador Andy Cohen, y ante la pregunta sobre la relación con la cantante Christina Aguilera, Pink habló sobre la rivalidad que tenían.

La disputa habría iniciado durante la producción del tema musical 'Lady Marmalade' en 2001, que interpretaron junto a Lil’Kim y Mya. Esta canción formó parte de la banda sonora de la película 'Moulin Rouge'.

“Ron Fair (ejecutivo de A&R) entró, no nos saludó a ninguna de las dos y dijo ‘¿cuál es la parte más aguda? ¿Cuál es la parte en que se canta más? Christina debe tomar esa parte’. Me paré y dije ‘hola, ¿cómo estás? Gracias por presentarte. Soy Pink y ella no se llevará esa parte. Para eso es esta maldita reunión’”, reveló la cantante.

Ante la pregunta de si hubo una pelea física, la cantante de 'What About Us' señaló que en una oportunidad Christina le lanzó un golpe en un club, hecho que le pareció muy extraño.

"En ese momento, éramos súper jóvenes y súper nuevas en todo. Creo que soy alfa y ella es alfa. Estoy acostumbrada a tomar mis altercados físicos y ella está acostumbrada a que sean verbales. Simplemente éramos muy diferentes", agregó.

Finalmente, los pleitos e indirectas terminaron luego de que limaron asperezas durante un episodio del reality 'The Voice' en mayo del 2016, en el que Christina participada como jurado y al que Pink fue invitada.