Pilar Gasca expresó su indignación y expuso los mensajes con amenazas que ha recibido en las últimas horas luego de sus publicaciones donde arremete contra Milena Zárate, esto luego que la colombiana acusada a Edwin Sierra de no cumplir con sus obligaciones como padre.

La exbailarina no sólo puso en evidencia al usuario que le escribió mensajes amenazantes, sino que se enfrentó y aseguró que tomará acciones legales para ponerse a buen recaudo.

“Por las puras porque ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda. Aquí no es Colombia. Este es mi país y ya es hora de que aprenda a respetarnos. Yo pongo lo que quiera en mis redes sociales, a mi no me asustan, te equivocaste”, escribió la empresaria.

En otro párrafo, Pilar Gasca dejó entrever que tendría conocimiento de quién estaría detrás de estas amenazas en su contra.

“Yo sólo le tengo miedo a Dios, ni te gastes en amenazarme porque no estoy sola como crees. ¿Quién es la que anda siempre “Chalequeada”? ¿Y por qué? A cuantas personas tendrás en tu contra que vives de miedo. Yo no... yo camino tranquila y con la frente en Alto”, escribió la exintegrante de Alma Bella provocando que muchos piensen que se trata de un mensaje dirigido a Milena Zárate.