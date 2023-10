Pilar Gasca reapareció en sus redes sociales y no dudó en mandar fuerte advertencia luego de ser amenazada contra su vida tras las publicaciones que hace en contra de Milena Zárate . Por ello, la anfitriona no dudó en sindicar a la ex de Edwin Sierra como la responsable si es que atentan contra su vida y la de su familia.

“Yo solo tengo miedo a Dios, ni te gastes en amenazarme porque no estoy sola como crees. ¿Quién es la que anda siempre ‘chalequeada’? A cuantas personas tendrás en tu contra para que vivas de miedo, yo no... Yo camino tranquila y con la frente en alto. Me rio nomás, besitos”, escribió la modelo acompañado de fotos.

“Por las puras porque ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda”, se lee en la imagen que publicó la empresaria después de mostrar una amenaza de un desconocido.

“Aquí no es Colombia, este es mi país y ya es hora de que aprendan a respetarnos. Yo pongo lo que quiera en mis redes sociales, a mí no me asustan ¡Te equivocaste!”, añadió la joven.

VIDEO RECOMENDADO