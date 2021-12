Andrea Luna y Pietro Sibille eran una las parejas más sólidas de la farándula local. Sin embargo, en agosto pasado se dio a conocer el fin de su relación luego que la actriz fuera ‘ampayada’ por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” besando a su colega Andrés Wiese en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

Ahora, la expareja volvió a acaparar las portadas de los distintos medios después de que la madrugada del 2 de diciembre, Sibille compartiera en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que Andrea le había sido infiel con el también actor Andrés Wiese, a quien llamó imbécil y hasta mal actor.

¿Cómo se conocieron los actores?

Se presume que la pareja inició su romance en 2016. En ese entonces, Andrea tenía 25 años mientras que Pietro bordeaba los 38 años.

“Sí, estoy muy enamorado. Es una gran suerte haberla conocido. Es una chica lindísima y en verdad nos llevamos muy bien. Nos encanta ver películas y series, tomando vino”, detallaba el actor en ese entonces respecto a su relación con la actriz.

Un años después, Luna se animó a hablar con la prensa sobre su relación con Sibille, a quien calificó de su “maestro y guía”. “Pietro no solo es mi novio, también es mi maestro. Él me guía. Aparte de que lo quiero mucho, siento una gran admiración por él y su trabajo. Él está detrás de mí corrigiéndome. Tenemos una relación muy tranquila. ¿Boda? Por ahora no”, reveló Andrea Luna en 2017.

En esos años, la pareja se dejó ver juntos en proyectos y alfombras rojas, donde demostraban que su relación se iba fortaleciendo pese a las críticas y cuestionamientos. Además, las redes sociales se convirtieron en una vitrina para evidenciar que mantenían una relación estable. En más de una ocasión se dedicaron tiernos mensajes de amor.

El final de la relación fue una gran sorpresa, ya que desde que esta se formalizó en 2017 - tras dos años de especulaciones - se había presentado como una de las más sólidas del mundo del espectáculo. (Foto: Mario Zapata/GEC)

¿Tuvieron planes de boda?

Durante su participación en “Reinas del Show”, en 2019, Andrea Luna se dejó ver con un anilló en su mano derecho, esto despertó los rumores de que el actor le habría pedido la mano. Sin embargo, ninguno de los dos salió a desmentir o afirmar las especulaciones.

Ausencia en redes sociales

A inicios de 2021, la pareja dejó de ser activa en redes sociales, esto provocó que muchos especularan que la relación había llegado a su fin. No obstante, Andrea salió al frente a desmentirlos rumores de una posible separación.

“Siempre piensan que no estoy con Pietro y eso demuestra que vivimos en una sociedad machista. ¿Una mujer no puede tener amigos?”, dijo para Trome.

Ese mismo año, el actor brindó una entrevista a Correo, donde aclaró que no tenía planes de casarse ni de tener hijos, pese a que ya tenía varios años con Andrea Luna.

“La verdad jamás me he puesto a pensar en eso, no es para mí y, felizmente, para ella tampoco el matrimonio es un fin o no representa la realización de nuestra relación, tampoco el hecho de tener hijos. No entiendo para qué uno se tiene que casar, creo que solo es un papel, porque el compromiso va más allá. No le veo mucho sentido a eso de hacer un contrato en una relación sentimental”, confesó.

“No siento ninguna pulsión o vocación por tener hijos, no entiendo por qué la gente siente que debe tener hijos una vez que están casados o están conviviendo”, expresó sobre la posibilidad de convertirse en padre a futuro.

Pietro Sibille vs. Andrea Luna: Todo lo que se sabe de su separación, tras graves acusaciones. (Foto: GEC)

El ampay de Andrea Luna besando a Andrés Wiese

El pasado 2 de agosto, en el programa “Magaly TV: La Firme” difundieron unas imágenes donde se ve a Andrés Wiese y Andrea Luna dándose un apasionado beso en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

Tras la difusión de estas imágenes, la actriz emitió un comunicado aclarando que se encontraba sola buscando ofertas laborales en el país americano. “He tenido muchos cambios en mi vida personal y laboral”, escribió.

Mientras que Pietro optó por guardar silencio hasta el pasado 2 de diciembre, cuando publicó un mensaje en su perfil de Instagram en el que señaló que la actriz le fue infiel.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

Andrea Luna salió al frente y se defendió de las acusaciones de su expareja

Andrea Luna se defendió de las acusaciones de su expareja. La joven actriz compartió un mensaje en el que confiesa que llevaba mucho tiempo intentando salir de la “relación tóxica” que tenía con Pietro.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente... Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, aseguró Luna. Cabe señalar que, tras el post de la actriz, Pietro eliminó su mensaje en Instagram.

Andrés Wiese rompió su silencio y respondió a Pietro Sibille

Andrés Wiese fue abordado por las cámaras de “Amor y Fuego” y fue consultado sobre las recientes declaraciones de su colega, quien lo calificó de “imbécil” y mal actor.

“¿Tú con Andrea Luna actualmente qué relación llevan?”, se escucha que le interroga el reportero de Willax TV al actor. Inmediatamente, Wiese responde: “Somos amigos”.

En el adelanto del programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González también se puede ver que al actor le consultan sobre si se las declaraciones de Sibille afectarán su relación amical con Andrea Luna.

“¿O sea no va a impedir nada lo que Pietro salga a decir?”, le preguntan al también modelo, quien solo atina a decir: “¿Perdón?”.

