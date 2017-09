El actor Pietro Sibille se refirió a su papel protagónico en la película 'La hora final', que se estrenará el 14 de setiembre, al cumplirse 25 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“Yo creo que no ha muerto ni han desaparecido del todo (los grupos terroristas), siguen ahí palpitando en algunos lugares y es importante (el filme) para los más jóvenes, para que no se dejen engañar. No dejemos que se repita la historia”, dijo Pietro, quien interpreta al agente ‘Carlos Zambrano’.

“Es un tipo parco con problemas personales y muy complejo. Para interpretarlo me entrené con personal del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de quienes aprendí muchas cosas. La película será un homenaje para aquellos valerosos efectivos”, agregó.

El elenco lo completan los actores Alejandra Saba, Katerina D’Onofrio, Sandro Calderón, Iván Chávez, Katia Salazar, Tommy Párraga, Alberick García, Carlos Mesta, Tony Dulzaides, entre otros.



Por otro lado, Sibille se mostró contento con la confirmación de la secuela de La gran sangre. “Lo veníamos esperando hace tiempo, aún no es tarde para hacerlo”, indicó.