Pietro Sibille asegura que aún lo recuerdan como 'Misterio', pero él dice: "No soy hincha de la 'U'"

El actor Pietro Sibille sigue siendo recordado por su personaje 'Misterio', líder de la Trinchera Norte, que realizó en el teatro y en la televisión peruana.

Sin embargo, el artista dejó en claro que no es hincha de Universitario de Deportes.

"No me gusta el fútbol y no soy de la 'U'. Siempre me preguntan cuándo me reconocen en la calle, pero yo me apresuro en dejarles en claro que no soy de la 'U' porque me encanta defraudar a mis fans", indicó el actor en Radio Capital.

Pietro Sibille también señaló que 'Misterio' significó una puerta grande en su carrera y que, pese a no gustarle el fútbol, tuvo que prepararse mucho para darle al líder de una barra de fútbol peruano.

"Aprendía a ver fútbol para empezar, me empapé de todo el movimiento de la barra y conviví con la gente que la conformaba más de un mes. Fue una experiencia riquísima y muy intensa", indicó.



Pietro Sibille asegura que aún lo recuerdan como 'Misterio'. (Radio Capital)

'Misterio' es el seudónimo que hizo famoso a Percy Rodríguez, uno de los hinchas más acérrimos del club Universitario de Deportes en los noventa.

Después de 15 años, 'Un Misterio, una pasión', obra de Aldo Miyashiro, vuelve al teatro. Sebastián Monteghirfo será el encargado de darle vida a 'Misterio', un hombre dominado por su fanatismo.