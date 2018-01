Phillip Butters y Salvador del Solar protagonizan intensa discusión en San Isidro

Definitivamente no son amigos. Phillip Butters y el ex ministro de Cultura, Salvador del Solar , habrían mantenido una acalorada discusión en las calles de San Isidro , según informó la revista Caretas.

De acuerdo con dicho medio, el encuentro se dio el pasado 23 de enero y algunos vecinos de la zona se percataron del incidente.

"Tú me has dicho baboso al aire", se le escuchó decir a Del Solar alrededor de las 3:oo p.m., según la revista.

"ÉL ES BASTANTE BABOSO"

En la previa del partido de la selección peruana contra Ecuador en Quito, Phillip Butters volvió a estar en el centro de los reflectores luego de llamar "gorilas" y "cocodrilos de altura" al cuadro ecuatoriano.

Salvador del Solar criticó duramente las palabras del periodista, a lo que Butters no tuvo mejor solución que tildarlo de "baboso".



“Voy a contestar esta estupidez que me han querido endilgar. Este complot tonto, esta cortina de humo babosa de Salvador del Solar. No le salen bien las cosas porque él es bastante baboso ciertamente”, dijo entonces.