Phil Collins brilló en una noche para el recuerdo [FOTOS Y VIDEOS]

Después de varios años de ausencia, el cantante británico Phil Collins se reencontró con el público peruano en el concierto que ofreció la noche del martes en el Jockey Club.

El artista de 67 años ingresó al escenario con ayuda de un bastón e interpretó sentado lo mejor de su repertorio musical. Inició el show con las baladas 'Against all odds', 'Another Day in Paradise' para luego proseguir con 'I Missed Again', 'Hang in Long Enough', 'Throwing It All Away' y 'Follow you follow me' (en el que recordó a sus ex compañeros de Genesis a través de imágenes en las pantallas).

El mítico Phil Collins se lució en su concierto en Lima.

“Hola Lima, señoras y señores, that’s all my spanish (es todo mi español), ¡Chim Pum Callao!, ok, are you ready? (¿están listos?)” , expresó el artista en medio de la ovación del público.

Durante su perfomance, el cantante interactuó con sus coristas y músicos, así como con su hijo Nicholas Collins, quien tocó la batería y lució la camiseta blanquirroja.

La fiesta prosiguió con las canciones ochenteras 'You can’t hurry love', 'Dance into the light', 'Invisible Touch', 'Easy Lover', 'Sussudio' y 'Take me home', con el cual cerró el espectáculo.



La banda telonera fue ' The Pretenders', que también evocó la nostalgia con varios de sus hits.



El cantante hizo delirar al público con sus mejores temas.

La gira de Collins, titulada ‘No he muerto aún’ y renombrada ‘The Legendary’, marcó el reencuentro del intérprete con las más de 10 mil personas que asistieron a este concierto. Ahora Phil continuará su gira por Santiago de Chile, Montevideo en Uruguay, Córdoba en Argentina y San Juan en Puerto Rico.