El cantante Pete Burns, líder de la banda inglesa Dead or Alive, murió el último domingo a los 57 años por un paro cardíaco, según un anuncio difundido en su cuenta de Twitter.

"Toda su familia y amigos están devastados por la perdida de una estrella especial. Él fue un verdadero visionario, una bella alma talentosa", se lee en el comunicado.

Pete Burns con Dead or Alive alcanzó popularidad con su canción You Spin Me Round (Like a Record), que ocupó el primer lugar de los ránking musicales del Reino Unido en el año 1985. Otros de sus temas conocidos son _Lover Come Back (To Me) e _In Too Deep.

Pete Burns también destacó por su estilo andrógino y extravagante que incluía tacones, maquillaje, extensiones y vestidos, algo que ya hacía en contemporáneo suyo en la década de 1980: Boy George.

Años después, Pete Burns llamaba la atención por sus constantes cambios de apariencia con cirugías plásticas en sus labios, mejillas y nariz.

En la década pasada, Pete Burns volvió a ser noticia por participar en el reality Big Brother del Reino Unido. Aquí recordaremos su hit You Spin Me Round (Like a Record):