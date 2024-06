Este viernes 7, la selección peruana se midió en un partido amistoso frente a Paraguay y uno de los personajes de la farándula que estuvo alentando a la Bicolor en el estadio Monumental fue nada menos que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

La ausencia del ‘Aladino’ en este encuentro no impidió que ella llegara con sus hijos hasta el estadio de ATE, pero lo que más llamó la atención es que fue para alentar a otro jugador.

A través de sus historias de Instagram, Pamela López sorprendió a más de uno al presumir a sus hijos junto a Gianluca Lapadula.

Más temprano, la aún esposa del futbolista peruano publicó una foto de su hijo con Christian Cueva al lado de André Carrillo, demostrando así que son fanáticos de la ‘Blanquirroja’.









Cabe señalar que Pamela López tendría una estrecha amistad no sólo con Gianluca Lapadula sino también con la esposa de este. Todos se conocieron en el 2022 durante los partidos de la selección peruana.









¿Oliver Sonne marca distancia de Christian Cueva?

Antes de llegar a Perú, Oliver Sonne dio unas declaraciones a un canal de YouTube peruano donde, entre otras cosas, dijo qué significa para él su trabajo como futbolista profesional.

En ese sentido, el jugador de Silkeborg IF, de 23 años, destacó que siempre ha pensado que es importante lo que hace dentro y fuera de la cancha.

“Yo siempre he pensado que lo que hago fuera del campo es tan importante, como lo que hago dentro de la cancha. Tomar mucha agua, hacer de todo para comer sano, dormir temprano, no salir de fiesta, no tomar, son parte de mi trabajo como futbolista”, dijo el futbolista a ‘D’enganche’.

En la entrevista Sonne también expresó lo que piensa de Juan Reynoso, quien lo convocó, pero no le dio un solo minuto en la cancha.

“Él es un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto”, expresó el lateral derecho.

