Al momento de alentar a la selección peruana no importa la nacionalidad y así lo demostró Brenda Carvalho . La brasileña no dudó en mostrar su apoyo a la escuadra bicolor antes del Perú vs. Nueva Zelanda .

En su cuenta de Instagram, Carvalho compartió una publicación en donde se le puede ver sonriente, junto a Pamela Carrasco, una de sus amigas y bailarina de su show infantil. En este selfie se puede ver que ambas se encuentran dentro de un auto.

Junto a esta instantánea, se puede leer un mensaje de apoyo a los jugadores de la escuadra blanquirroja. “Vamos peruanos que tenemos que ganar. Hoy ganamos. Con todo”, escribió la bailarina.

Vamos peruano que tenemos que ganar 👏🏻👏🏻👏🏻 hoy ganamosssssss @pamelacarrascovega Con todo 💪🏻💪🏻💪🏻💋💋 buenos días 🙏🏻 Una publicación compartida por Brenda Carvalho (@brendacarvalho180) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:29 PST

Como se recuerda, a pesar de ser oriunda de Brasil, Brenda Carvalho ha vivido varios años en nuestro país, e incluso es pareja de Julinho, jugador que, a pesar de también ser garoto, se nacionalizó peruano y llegó a jugar por la selección peruana.