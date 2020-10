El Perú vs. Brasil dejó un sinsabor en la hinchada peruana que vio cómo el árbitro Julio Bascuñán infirió directamente en el resultado del encuentro. Muchos hinchas continúan con el enojo aún, mientras que otros han encontrado en el humor su mejor remedio para pasar ese trago amargo. Uno de ellos es el conductor Franco Cabrera.

A través de su cuenta de Instagram y Twitter, el presentador de ‘Al Ángulo’ presentó su irreverente composición. Se trata de una canción dedicada al astro de la selección brasileña, Neymar.

Debido a que el delantero fue altamente favorecido por Bascuñán, Franco Cabrera enfiló todo su humor contra el brasileño, conocido ya por sus incansables exageraciones dentro del campo.

“Deja de mentirte, por los goles que hiciste en Perú diciendo que eras muy bueno, Neymar yo te conozco muy bien tú paras siempre en el suelo, no te diré quien pero, a ti te ayudaron rateros, te ayudaron rateros”, coreó Franco Cabrera en su auto.

“Puede que pudiste aquí ganar ayudado por el VAR, pero no te ilusiones te ayudaron los ladrones, pero no siempre estarán. Para que no vean”, concluyó el artista.

Vale recalcar que Neymar fue artífice de tres goles frente a Perú, dos de ellos desde el punto penal y altamente discutidos.

El video de Franco Cabrera fue rápidamente compartido y sirvió de desahogo para los miles de hinchas peruanos que quedaron disconformes con el Perú vs. Brasil.

