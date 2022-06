La cantante peruana, Leslie Shaw reveló que le gusta el futbolista Gianluca Lapadula porque parece un héroe gracias al antifaz que usa para cuidar las lesiones que tiene en la nariz.

Así lo dijo, Shaw durante su presentación en ‘América hoy’, hasta donde llegó para cantar su nuevo tema ‘Poderes’ que en un par de días publicado en YouTube ya tiene más de 20 mil reproducciones y cientos de mensajes de apoyo.

Ethel Pozo y Janet Barboza le preguntaron sobre su score para el partido Perú vs. Australia y ella contestó con algo de duda debido a que reconoció que sabe poco sobre fútbol. Sin embargo, tuvo halagos para el seleccionado peruano –italiano.

“Ganamos 1 a 0 a favor de Perú... con gol de Lapadula... Yo no sé los nombres de los jugadores, yo solo les veo las piernas, no les veo los nombres. A los australianos también les veré las piernas”, expresó Leslie Shaw, sin temor por no saber los nombres de los futbolistas de la selección peruana.

Ante su respuesta, Janet Barboza le preguntó qué jugador le parece el más aguapo y la cantante no dudó en decir que Gianluca Lapadula. “Lapadula está guapo cuando se pone su cosa de Batman, así se ve más interesante, le cambia la cara. Parece Batman, parece un superhéroe”, señaló.

