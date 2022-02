En la segunda edición de “Perú tiene talento” se vivió un emotivo momento tras la actuación de un niño de Cerro de Pasco.

Resulta que el pequeño de 8 años subió al escenario del programa de talentos para mostrar sus habilidades para la declamación.

El niño sorprendió a todos los miembros del jurado y especialmente a Ricardo Morán, quien no pudo evitar las lágrimas.

“Qué emocionante es que, en un país, en el cual los adultos estamos haciendo vergüenza tras vergüenza, metiendo la pata tras meter la pata, peleándonos entre nosotros, tenga que venir un niño a este escenario a recordarnos de qué trata el Perú. Muchas gracias, Camilo, me has emocionado mucho”, comentó Morán muy conmovido.

La actriz Gianella Neyra no se quedó callada y felicitó a la madre de Camilo por ayudarlo en su casting y en su crecimiento artístico.

“Lucy (mamá del pequeño) yo no sé si eres consiente de lo maravilloso que es el trabajo que haces con Camilo. Él evidentemente tiene un talento innato, pero si los papás, a esa corta edad, no apoyamos a nuestros hijos y no hacemos estos sacrificios y de traerlo acá, desde Cerro de Pasco, para que tanta gente pueda amarlo... esta magia no sucedería”, expresó la intérprete nacional.

