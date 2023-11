No todos estarían felices en México con Nicola Porcella. Recientemente, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante llamó cínico al exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ por aceptar puestos para los que según el presentador de televisión, el peruano no tendría talento.

Porcella fue criticado por Gustavo Adolfo Infante luego de anunciar que uno de sus proyectos involucraba cantar. Esto disgustó al mexicano, quien no se guardó nada.

“Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto... cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección... falta absolutamente todo, falta dirección, actuación, guion... todo... el cantante no es cantante... y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota”, expresó el presentador de televisión.

Hasta el momento, el amigo de Wendy Guevara no se ha pronunciado para defenderse de este ataque. Sin embargo, los que han salido en su defensa son sus seguidores, quienes no han perdido oportunidad para resaltar los logros del exchico reality.

Esta no es la primera vez que el mexicano cae en una polémica que relaciona a nuestro país. Anteriormente, el conductor criticó el cuy que se sirve en el Cusco.

“La comida del Cusco me parece asquerosa, porque comen cuy y ceviche negro. ¡No me gusta! Pero, por eso, no voy a tener un problema con Perú”, dijo sin saber la ola de comentarios que recibiría.