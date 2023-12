La periodista y escritora española Ruth Baza presentó una denuncia por violación ante la policía española contra el actor Gérard Depardieu, alegando que los hechos tuvieron lugar en París en 1995.

La denuncia detalla los acontecimientos durante una entrevista al actor para la revista Cinemanía. La periodista tenía 23 años en ese momento, y esto sucedió durante el estreno de la película ‘El coronel Chabert’.

En su relato a AFP, Baza describió cómo Depardieu la besó en la cara y el cuello después de haber concluido la entrevista, la cual tuvo lugar en las oficinas de la productora Roissy Films, ubicada en la avenida Georges V de París.

“Cuando acabamos la entrevista, nos pusimos los dos en pie, y no sé cómo, de pronto me vuelve a abrazar. Empieza a besarme todo el rostro. Me besó en los labios, cara y cuello”, explicó la periodista española.

Ruth reveló que el actor, mediante un beso, empezó a tocarle el cuerpo y la entrepierna, dejando a la escritora “petrificada”.

“Me tocó el cuerpo y me tocó la entrepierna y no podía moverme, no podía moverme y me besaba, me besaba”, dijo, asegurando que entro en una faceta de shock.

Ruth Baza afirmó que había olvidado “completamente” lo sucedido hasta que leyó la investigación publicada en abril, en la que surgieron 13 nuevos testimonios en contra de Depardieu.

Otras denuncias contra Depardieu

El actor francés ha enfrentado acusaciones de hasta trece mujeres por violencia sexual, ocurridas durante el rodaje de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según lo revelado por el diario francés Mediapart en abril.

Recientemente, el 7 de diciembre pasado, la actriz francesa Hélène Darras presentó una denuncia por agresión sexual contra el actor en relación con la película “Disco” de 2007, según informa France Info. Se detalla que la querella fue presentada en París en septiembre, en el marco de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu.

La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue “ingobernable” y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió supuestamente al actor seguir “manoseándola”.

“Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: ‘¿Quieres subir a mi camerino?’ Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome”, relato.

