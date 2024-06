La periodista Mari Calixtro y la ex presentadora de ‘Al sexto día’, Mónica Cabrejos, protagonizaron un curioso momento durante una entrevista para el programa ATV Noticias Matinal.

La escritora peruana llegó al set del programa matutino para hablar sobre los celos y toxicidad en una relación, pero terminó llevándose gran sorpresa cuando la periodista le confesó en vivo que ella y su esposo se rastrean por GPS.

Calixtro reveló este detalle íntimo cuando su compañero Julio Fernández puso como ejemplo el uso de la tecnología para controlar a sus parejas, algo que Mónica Cabrejos rechazó tajantemente.

Ante ello, la conductora de noticias cuestionó la negativa. “¿Por qué no?, ¿qué tiene de malo?, es un tema de seguridad, no es por celos ojo”, sostuvo la presentadora dejando en shock a su invitada.

“¿Qué tiene de malo que uno sepa exactamente dónde está la pareja? Ambos somos iguales Porque es bueno para saber si estás tranquilo, es un tema de seguridad del país, no tiene nada de malo que sepa dónde está”, agregó.

Ante ello, la exvedette cuestionó esta práctica al no considerarlo saludable para una relación sentimental.

“Yo, particularmente, no recomiendo el GPS, te voy a explicar por qué: hay gente que está tan preocupada. Vamos a tomar el caso de Mari (entre risas), porque posiblemente tú estés tan preocupada por tu pareja, por tu esposo, para saber que llegó bien, que le vaya a pasar algo, pero en un momento el GPS te marca una dirección que tú no conoces, algo de la oficina se detuvo en un bar, pero de repente él fue a la tienda que está al costado y no fue al bar, el GPS no es exacto”, sostuvo Mónica Cabrejos, quien no salía de su asombro.









