Tras no presentarse en la última gala de 'El artista del año', Yahaira Plasencia apareció en una conferencia de prensa donde se refirió felicitó al ganador, Pedro Loli, y anunció que quiere cobrarse la revancha.

"Definitivamente fue muy triste no poder estar en la final. Te juro que me esforcé muchísimo, pero las cosas pasan por algo (…) Espero poder regresar y cobrarme la revancha. No creo que me convoquen ahorita (risas) Si pasa, vamos a ver todavía" , manifestó.

Pese a los cuestionamientos, la salsera agradeció a Gisela Valcárcel por la oportunidad de presentarse en su programa y a la gente de producción.

"Yahaira no ha llegado ni llegará a la final de la competencia. Desde la tarde de hoy repaso y repaso mis sentimientos y se lo dije hace un momento a nuestro productor y a ella: 'Si callo no te hago bien y si hablo creo que tampoco haré bien'. ¿En qué gran problema me has metido?", dijo la conductora al inicio del certamen.