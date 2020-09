Música, premios y humor marcaron la ceremonia de entrega de los People’s Choice Awards en el teatro Microsoft de Los Ángeles (Estados Unidos), que se celebró este miércoles.

'Rápidos y furiosos 7' fue la película más votada por el público en los People's Choice Awards, en las categorías de Película Favorita y Película de Acción Favorita.

La comedia 'The Big Bang Theory' fue elegida como el show preferido de la televisión, además de ser reconocida por cuarto año consecutivo en los People's Choice Awards.

Otra de las grandes triunfadoras de la última edición de los People's Choice Awards fue Ellen DeGeneres, quien, además de ser homenajeada con el premio a la labor humanitaria, fue elegida por el público ganadora en la categoría 'Daytime TV Host'.

A continuación, una lista de los principales ganadores en la ceremonia anual de entrega de los People's Choice Awards, realizada este miércoles y transmitida en vivo por CBS desde Los Ángeles.

'Rápidos y furiosos 7', película favorita, película de acción favorita.

'The Big Bang Theory', comedia favorita de televisión.

'Grey's Anatomy*, drama favorito de televisión.

Johnny Depp, actor favorito de películas dramáticas.

Dakota Johnson, actriz favorita de películas dramáticas.

Melissa McCarthy, actriz favorita de películas de comedia.

'Pitch Perfect 2', película de comedia favorita.

Channing Tatum, actor favorita de películas.

Sandra Bullock, actriz favorita de películas.

Chris Hemsworth, actor favorito de películas de acción.

'The Talk', equipo favorito de anfitriones de un programa de televisión diurno.

Shawn Mendes, artista revelación favorito*

'Homeland', programa de televisión por cable favorito.

'The Martian', película dramática favorita.

'Minions', película familiar favorita.

'Taken 3', película de suspenso favorita.

'Pretty Little Liars', drama favorito en TV de cable.

'Orange is the New Black', serie en streaming favorita.

'The Simpsons', serie de animación favorita en TV.

Ed Sheeran, artista musical masculino.

Taylor Swift, artista musical femenina.

Fifth Harmony, grupo musical favorito.

Disco favorito: 'Title', de Meghan Trainor.

Canción favorita: 'What Do You Mean?' de Justin Bieber.

Celebridad en medios sociales: Britney Spears

Juego para celulares: Candy Crush Saga.

MOMENTOS PARA RECORDAR

Vin Diesel recogió los galardones para 'Rápidos y furiosos 7' y no pudo evitar recordar con emoción a su fallecido compañero Paul Walker. Hasta le cantó un poco de la canción 'See You Again', de Wiz Khalifa.





Watch Vin Diesel sing a touching tribute to his Furious 7 co-star Paul Walker at People's Choice Awards 2016. #PCAs https://t.co/hkmRrnre3B

— People's Choice (@peopleschoice) enero 7, 2016

Jane Lynch parodió el error de Steve Harvey en el certamen Miss Universo 2015 y le jugó una broma pesada al comediante Thomas Lennon, quien nunca fue premiado en ediciones pasadas. Más detalles aquí.





Thomas Lennon is your #FirstRunnerUp, and Miss Colombia wins! #PCAs https://t.co/02K7CftK0l

— People's Choice (@peopleschoice) enero 7, 2016

Selfie del elenco de 'Grey's Anatomy'





Congratulations to GreysABC for winning Favorite Network TV Drama! #PCAs https://t.co/LiNoOgsPhz

— People's Choice ( peopleschoice) enero 7, 2016

A Dakota Johnson se le rompió el vestido, pero la protagonista de '50 sombras de Grey' demostró tener buen humor.





Dakota Johnson has a really good sense of humor about her broken dress! #PCAs #wardrobemalfunction https://t.co/PYCHLcVHx6

— People's Choice (@peopleschoice) enero 7, 2016

Así recibió su premio el elenco de 'The Big Bang Theory'.





Watch the BigBang_CBS cast and crew accept their award for Favorite TV Comedy. #PCAs https://t.co/Ckb5kNoxX7