Paolo Hurtado se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus impactantes revelaciones sobre su escándalo de infidelidad con Jossmery Toledo y es que, según el pelotero, la expolicía le habría hecho brujería.

Al respecto, Rodrigo González ‘Peluchín’ arremetió contra el ‘Caballito’ Hurtado y lo tildó de cínico al recordar que habría estado en comunicación con la exchica reality después de su sonado ‘ampay’.

“Te das cuenta cómo Paolo Hurtado se maneja con su familia, con sus amigos y el discurso que ahí lanza, me imagino que por eso le creen, se hace el acosado, el que ‘yo no sé qué me han hecho para que yo esté así’, ‘me han hecho brujería’, ‘he ido a que me hagan una limpia’”, sostuvo el conductor de espectáculo.

Asimismo, ‘Peluchín’ cuestionó al futbolista asegurando que está tratando de limpiar su imagen armando con afirmaciones que carecen de sustento.

“Le escribe a Jossmery, la manera en cómo le reclama desde mayo, junio, octubre, hasta hace nada, lo que le dice, porque las propuestas que le hace, cómo le cela, cómo le dice que no tiene nada que ver con su esposa, ese nivel de cinismo. (...) Brujería dice, hoy aquí te vamos a pasar el huevo para que se te pase el susto con lo que se va a revelar públicamente”, cuestionó el presentador de ‘Amor y Fuego’.