Claudia Ramírez y Diego Geminez visitaron el set de 'Válgame Dios', programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. La pareja contaba algunos detalles de su relación cuando el popular 'Peluchín' los sorprendió al revelar un hecho que sucedió en un corte comercial.

¿De qué se trató? Pues, hace unos meses, el futbolista habló sobre el sonado 'affaire' que tuvo con Millet Figueroa ; sin embargo, aquella vez no contó la verdad de ese encuentro que terminó con un reloj perdido.

"¿Por qué no cuentas lo que me dijiste durante el corte comercial? Yo no te eché porque creí que no era conveniente, pero ahora mírame a los ojos y dime si no pasó nada con Millet, a ver", lo increpó el conductor.

Geminez se ruborizó ante la pregunta. En tanto, Claudia Ramírez, su actual pareja, estaba fastidiada. "Diego, ya te he dicho que estas cosas no las debes tocar ni mencionar porque no es necesario, ya fue, ya pasó", manifestó muy seria.

El exabrupto surgió luego de que Gigi Mitre ironizara la reacción que tuvo el futbolista al enterarse, en vivo, que 'Milechi' había terminado su relación con Patricio Quiñones . "Diego preguntó: ¿De verdad ya terminaron?, muy sospechoso", comentó entre risas.

Mira el momento a partir del minuto 14.13.