‘Peluchín’ revela quién le dio el ‘tecito’ que alteró el resultado del doping de Paolo Guerrero

Rodrigo González, ‘Peluchín’ , utilizó su cuenta de Instagram para bromear con la tensa relación que existe entre su íntima amiga, Magaly Medina , y el futbolista Paolo Guerrero .

El conductor de ‘Amor, amor, amor’ compartió en la mencionada red social una imagen en la que 'revela' quién le dio el ‘tecito’ que alteró el resultado del doping del ‘Depredador’.

#SiempreYTodoConHumor

“¡Salieron los resultados! #SiempreYTodoConHumor”, es la leyenda que acompaña la fotografía en la que aparece la popular ‘Urraca’ junto al mensaje: “... Identifican a nutricionista que dio tecito a Paolo”.

Los seguidores de Rodrigo González, ‘Peluchín’, no dudaron en celebrar la broma con mensajes como: “Qué buena! Yo si me la creo ahhhh!” o “Jajajajajajaja...ella tenía que ser, no hay duda”.

Paolo Guerrero entabló un juicio por difamación contra Magaly Medina por unas fotos publicadas en su revista y le ganó, por lo que la periodista fue condenada a 5 meses de cárcel.