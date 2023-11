Aída Martínez apareció en el programa “Amor y Fuego” para presentar pruebas sobre su situación médica luego de que fuera cuestionada y criticada por competir en una carrera luego de informar la pérdida parcial de su visión. Sin embargo, no esperó que Rodrigo González, conductor del programa, la encarara en vivo por lo mismo.

“Lo que yo he perdido no lo voy a recuperar, que es mi visión, con un ojo veo un 30% y con el otro un 50%”, afirmó Martínez en un principio.

Luego de la explicación de la modelo, ‘Peluchín’ cuestionó a la piloto por ponerse en riesgo al participar en competiciones de motocross.

“Si tu dices que ves el 30% y así les has ganado al resto? (…) Es un disparate eso, si no ves. Se supone que das un examen” , le recriminó.

Aída Martínez respondió a las críticas señalando que había pasado los exámenes médicos y que aquella competición fue la última de su carrera. “Yo ya me retiré, pero me van a ver montando moto. Lo que tengo me sirve para movilizarme” , puntualizó.





