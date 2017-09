‘Peluchín’ dice que Nicola Porcella y Angie Arizaga son personas sin talento [VIDEO]

El conductor de ‘Amor, amor, amor’, Rodrigo González ‘Peluchín’ arremetió contra los integrantes de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella y Angie Arizaga, luego que los ‘guerreros’ impidieran a las cámaras de su programa acercarse a ellos para entrevistarlos durante una conferencia de prensa.

Los ‘guerreros’ invitaron a la prensa para la inauguración de su gimnasio. Sin embargo, cuando llegó el reportero de ‘Amor, amor, amor’ les negaron el ingreso hasta donde estaban las figuras de televisión.

Pese a ello, el programa de farándula decidió realizar un enlace en vivo para mostrar al público el trato que recibieron por parte de la pareja. Al ver las imágenes, ‘Peluchín’ se indignó y dijo:

“Es absurdo que nos inviten para que no nos conversen... Beto (reportero) retírate del evento y si ellos nos han invitado para hacerse los divos preferimos a Adal Ramones u otro artista que valga la pena entrevistar. No tenemos por qué estar detrás de dos personas que hasta ahora no les conocemos el talento, como si fueran gente que merece la pena esperar o rogar para sacarles una palabra”, señaló tajante Rodrigo González y cortó el enlace en vivo.