'Peluchín' reacciona así cuando le nombran el programa de Karen Schwarz [VIDEO]

La enemistad entre Rodrigo González 'Peluchín' y Karen Schwarz no tiene cuando acabar. El conductor prefiere no escuchar nada relacionado a la conductora de 'Qué tal sorpresa'.

Durante un enlace en vivo con el polémico 'Zorro' Zupe, el conductor de 'Amor, amor, amor' le preguntó dónde se encontraba y la respuesta no fue de su agrado.

"He venido a grabar 'Qué tal sorpresa' y me han pedido responder unas preguntas", dijo el 'Zorro' y 'Peluhcín' contestó: "Ah ya, eso me pasa por preguntar".

Tilsa Lozano que también estaba conectada no desaprovechó la oportunidad para molestar al conductor. "Promociona el programa de tu amiga", le dijo en referencia a Karen Schwarz y todos solo atinaron a reír.