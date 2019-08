'Peluchín' responde a Yahaira Plasencia: "¡Qué cachoza! Ya reiré yo pronto"

Para Rodrigo González, 'Peluchín', no pasaron desapercibidas las fotos queYahaira Plasencia se tomó en el set de "Válgame Dios", espacio televisivo que conducía hasta hace unos días, antes que él y Gigi Mitre decidieran renunciar.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial de Instagram de la salsera, quien habría aprovechado su visita al programa "Mujeres al mando" para posar frente la escenografía y guardar las fotos para el recuerdo.

Junto a las instantáneas, Yahaira Plasencia escribió un mensaje con parte de la letra de "Y le dije no", su nuevo single, en el cual también agradece a sus fanáticos por los 18 millones de reproducciones que había alcanzado el video del tema en YouTube.

Esto no fue tomado de la mejor por Rodrigo González, ´Peluchín', quien a través de sus Stories de Instagram compartió las fotos y un mensaje dirigido a Yahaira Plasencia ."Jajajaja qué cachosa, me encanta. Sales regia. Ya me reiré yo pronto", escribió.

'Peluchín' no se aguantó y arremetió contra Yahaira Plasencia por foto en el set de "Válgame Dios". (@rodgonzalezl)

Esta especie de rivalidad entre Rodrigo González, 'Peluchín', y Yahaira Plasencia se debe a que el conductor de televisión siempre ha sido crítico con las actitudes de la salsera y muchas veces no ha medido sus palabras, tal como sucedió hace unos días, cuando ella convocó a una conferencia de prensa para realizar el lanzamiento de su nueva canción.

“¿Pero tanto te puede empoderar el hecho de haber agarrado de tonto dos veces al mismo hombre? (...) Yahaira, ¿sabes cuál es tu problema? Que realmente estás tan desubicada que, una cosa cosa es tener seguridad en tu talento y otra cosa es que no te olvides, nunca te olvides que si la atención que está dirigida en esta conferencia a ti, es porque se especula que has vuelto con Farfán. No lo olvides, porque cuando sales con 'Coto', con el otro, o cuando estás en 'Esto es Guerra', pasas como una más”, comentó.