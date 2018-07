No solo Melissa Loza celebra su victoria judicial sobre Rodrigo González y Gigi Mitre, sino también Lourdes Sacín . En ese sentido, la periodista espera correr la misma suerte de la modelo.

Desde el año 2016, la periodista entabló una demanda por difamación en contra de los conductores de 'Válgame Dios' por señalarla como la "incondicional" de su ex pareja Andy V.

"El daño que me hicieron me afectó moral, emocional y económicamente. Ningún dinero me devolverá el tiempo que viví deprimida y las ganas de esconderme por tantos insultos. Quiero que se haga justicia, que tenga una condena como se merece y deje la soberbia" , señaló Lourdes Sacín a Trome .

En tanto, Melissa Loza y los animadores de Latina se enfrentaron desde el 2016. La modelo los demandó por difamación por haber tildado a su hija como de 'mini candy'. El último viernes, ambos fueron condenados a prisión suspendida y el pago de una reparación civil a favor de la modelo.

"CADA PAYASO EN SU CIRCO"



Tras conocer las declaraciones de Sacín, la respuesta del conocido 'Peluchín' no se hizo esperar. Entre otras afirmaciones, González pidió a la periodista someterse a una "terapia psicológica" para superar su "obsesión malsana" para con él y su compañera Gigi Mitre al culparlos de su infelicidad.

"(...) Te presentabas en cuanto programa había “facturando” con el payaso que tenías al lado, protagonizando escenas propias de una persona sin dignidad, lo perdiste todo y recién cuando te diste cuenta de ello nos quieres culpar a nosotros de tus disparates", afirmó en redes sociales.

"Siempre estás dispuesta a esperar tu momento para victimizarte, tú no estás buscando justicia ya que más que una denuncia tú obsesión parece una represalia por todo lo que te ocasionó tu propio comportamiento", agregó.

'Peluchín' finalizó su misiva a la espera de que la justicia se "ponga los pantalones y ubique a cada payaso en su circo".