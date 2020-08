A través de su cuenta de Facebook, el conductor de TV Rodrigo Gonzáles 'Peluchín' publicó unas palabras de apoyo a propósito de la Segunda Marcha por la Igualdad, manifestación que se llevó a cabo ayer y congregó a miles de asistentes en la Plaza San Martín y otros puntos del país.

En su publicación en las redes sociales, 'Peluchín' ofreció disculpas no solo por no estar presente en la manifestación, si no por "no evidenciar lo que ustedes ya saben", en referencia a los rumores sobre su opción sexual.

"No me perdono ante ustedes no evidenciar lo que ustedes ya saben. El amor y la unión no se mendiga, se exige. #UniónCivilYa. Los quiero, por eso y por el agradecimiento infinito que les tengo, comparto por primera y única vez mi felicidad si de algo sirve", publicó en Facebook.

Este sábado, miles de personas, entre ellos miembros de colectivos de gays, lesbianas y transexuales, participaron en la Segunda Marcha por la Igualdad, que recorrió las calles de Lima para exigir a las autoridades igualdad de derechos para los homosexuales.

En la convocatoria participaron el congresista Carlos Bruce, impulsor del proyecto de la Unión Civil entre personas del mismo sexo, que fue rechazado por el Congreso en marzo pasado, así como el periodista Beto Ortiz, el productor Ricardo Morán, la actriz Tatiana Astengo y July Naters. También estuvo presente el regidor limeño Augusto Rey.

"Es una marcha de protesta, de protesta pacífica, de protesta al fin, porque los conservadores le han negado a los gays y lesbianas los derechos que todos los demás tienen y sigue habiendo una situación de injusticia", declaró Bruce a la agencia Efe.

El legislador anunció que los colectivos gays seguirán protestando “las veces que sea necesario, hasta que todos seamos considerados libres e iguales, tal como establece nuestra Constitución.”