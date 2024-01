El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, tomó unos minutos de su programa para advertirle a Blanca Rodríguez, actual pareja del ‘Loco’ Vargas, sobre las confianzas que ha notado entre el exfutbolista y la modelo Fiorella Retiz, quien hace un año fue ‘ampayada’ junto a Aldo Miyashiro.

“Pilas, Blanca, pilas. Tú ya sabes cómo se pone y la Retiz, mírala bien porque desde acá te damos la alerta”, dijo el popular ‘Peluchín’.

González expresó que esas son demasiadas confianzas para dos personas que acaban de conocerse.

“Mucho jueguito de mano, mucha tocadita del Loco Vargas con la Retiz, mira, después no digas que no te avisamos. (...) Pero quiénes somos nosotros para juzgar. No sé, están que se juegan de manitos, pregúntenle a Tilsa cómo terminó eso”, agregó.

Gigi Mitre se mostró de acuerdo con lo dicho por su compañero y añadió “Lo veo súper disforzado al Loco Vargas. ¿Ya tienen un programa? Uy me muero”, comentó.

