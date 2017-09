Rodrígo González 'Peluchín' da marcha atrás y ya no quiere volver a hablar sobre las hijas de Melissa Klug.



Semanas atrás, el conductor de 'Amor, amor, amor' entrevistó a las herederas de la empresaria chalaca, a quienes preguntó si conocían a la terrorista Maritza Garrido Lecca. Estas no supieron qué contestar convirtiéndose en blanco de críticas en redes sociales.



En medio de la emisión del programa de espectáculos en Latina, 'Peluchín' sentó su nueva posición con respecto a las sucesoras de Klug tras la emisión de un video en el programa en donde estas participan en un desfile benéfico.



"No, no me digas que estire porque no quiero seguir hablando de ellas. No tengo ganas. Yo no quiero ser el tonto útil de nadie. Si este programa no les gusta, si les parece que se les hizo una pregunta que las ha arruinado, entonces ¿qué hago yo hablando de ellas?. Sigan su camino", señaló González, contradiciendo a su productor.