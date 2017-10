Hace algunos días, Gonzalo Nuñez criticó a Rodrigo González, ‘Peluchín’, por su cambio de actitud con la selección peruana, pues ahora los alienta con mucho entusiasmo, pero antes los tildaba de “porquería” y aseguraba que eran “una sarta de borrachos” que no servían para nada.

El conductor de ‘Amor, amor, amor’ no se quedó callado y le respondió al periodista deportivo, refiriéndose específicamente a las declaraciones en las que Gonzalo Núñez asegura ‘Peluchín’ pronuncia comentarios racistas y tilda a los seleccionados de 'negros' y 'cholos'.

Este hecho enfureció a Rodrigo González, ‘Peluchín’, y le exigió a Gonzalo Núñez que pruebe que él, efectivamente, llamó 'cholos' y 'negros' a algunos de los jugadores de la selección peruana.

“Ahora tú vas a tener que demostrar que yo me he expresado así, no de algún jugador de la selección, sino de algún ser humano, porque una cosa es criticar, decir lo que me parece, la humorada, el sarcasmo, y otra cosa es el racismo”, dijo molesto ‘Peluchín’.

“No sé en qué estado usted habrá dado esas declaraciones o si el inconsciente lo delata (…) Una cosa es el chiste y otra cosa es que usted ponga en mi boca palabras que seguramente salen de su interior, pero nunca del mío”, agregó.