'Peluchín' defiende a capa y espada a Jefferson Farfán tras agresión [VIDEO]

Anoche las calles eran una completa fiesta luego de que la selección peruana nos clasificara al Mundial Rusia 2018 tras largos 36 años, sin embargo una acción empañó la felicidad de lograr el objetivo.

En una muestra de humildad y retribución del cariño, Jefferson Farfán bajó la ventana de su auto para agradecer a los hinchas por las felicitaciones, pero uno de ellos lo tomó desprevenido y le propinó un puñete. La 'foquita' no se quedó de brazos cruzados. Bajó del vehículo y golpeó a su agresor al punto que otros tuvieron que meterse a detenerlo.

Tras conocer la versión de Jefferson Farfán, Rodrigo González 'Peluchín' salió en defensa del deportista, quien se comunicó con el programa para explicar lo que pasó y aclarar el tema.

"No se puede pretender tampoco deshumanizar a un deportista porque antes que deportista todos somos seres humanos. Entonces es una reacción natural que alguien te agreda y uno reaccione. Yo no sé si será la mejor, si fue desmedida es otro tema, pero no podemos condenar a una persona por defenderse", dijo 'Peluchín'.

Agregó que si alguien lo agrediera, él respondería con mayor intensidad: "Si alguien a mí me mete un puñete, yo le meto 6 puñetes y 18 patadas. No seamos hipócritas".