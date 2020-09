Rodrigo González ‘Peluchín’ utilizó su cuenta personal de Twitter para burlarse este sábado del peinado de la integrante de Esto es guerra Sheyla Rojas y nombró su look como “tapa cuernos”, en referencia a la reciente infidelidad de su ex pareja Patricio Parodi.

Al inicio del programa Estás en todas, Sheyla Rojas se presentó diciendo que para hacerse su nuevo peinado "demoró un poquito", por lo que su compañero en la conducción, 'Choca' Mandros, dijo – entre risas – que había llegado "aleonada".

Este hecho no pasó desapercibido para 'Peluchín', quien utilizó sus redes sociales para bromear con el peinado de la participante de Esto es guerra. Del mismo modo, lo hicieron otros cibernautas.

"¿Pasaste por un peluquero, pasillos, asesores, productores, camarógrafos y nadie te dijo que no salgas así al aire? Te odian", tuiteó el conductor del programa Amor, amor, amor.

SOBRE LOS DETALLES DE PATRICIOLuego que Patricio Parodi adornara con globos en forma de corazón el camerino de las instalaciones de América Televisión y se dibujara la frase "te amo" en el pecho, Sheyla Rojas dijo que no cierra la posibilidad de regresar con el 'guerrero'.

"Yo sí he conversado con Patricio, por eso él también entiende que no quiero ese tipo de cosas (detalles), mucho menos públicas; y si hemos conversado ha sido en privado y quiero que así también quede", dijo Sheyla Rojas.

Además, la modelo aclaró que no ha retomado su relación con Patricio Parodi. "Lo importante es que las cosas están claras para él y para mí. No hemos vuelto", aseveró.

"Por el momento quiero que a mí me dejen tranquila. El tiempo dirá si regresamos, yo no me cierro la posibilidad, soy una persona que trata de entender y sabe que de los errores se aprende", finalizó Sheyla Rojas.