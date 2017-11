'Peluchín' arremete contra Paolo Guerrero por negarse a declarar a la prensa [VIDEO]

Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', ha mostrado su apoyo hacia Paolo Guerrero por la suspensión que la FIFA le impuso por un resultado analítico adverso en el control antipoding del partido ante Argentina.

Sin embargo, el conductor de 'Amor, Amor, Amor' no dudó en criticar al 'Depredador' por su decisión de negarse a declarar a la prensa nacional.

"Hasta ahora no entendemos, vino con el abogado, con el químico y se paseó, se fue al supermercado y no responde [...] Tú puedes apoyar, porque además se lo merece, pero me parece que así como la gente lo está apoyando a ciegas, él no debería de corresponder a mudas", señaló en su programa.

Gigi Mitre, su compañera en conducción, no aprobó lo dicho por González y defendió a Guerrero, indicando que su silencio es orden de sus abogado.

No obstante, 'Peluchín' no se guardó nada y continuó arremetiendo contra el delantero de la blanquirroja.

"Sabes lo que estamos cargando todos los peruanos a nuestras espaldas. Estamos en el ojo del mundo porque nuestro crack está en el ojo de la tormenta por una sustancia que se ha descubierto que viene de lo que todos sabemos, o también de otra cosa que hasta ahora no se aclara", manifestó.