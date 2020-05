“¿Por qué no la convocan?”. Esta fue la pregunta que hizo Rodrigo González ‘Peluchín’ a la periodista Magaly Medina mientras comentaban el presunto romance entre Ivana Yturbe y Beto da Silva, quienes fueron encontrados juntos en plena cuarentena, lo cual llevó a que ambos mencionaron a Mario Irivarren, su supuesta expareja.

MIRA Ivana Yturbe pidió respetar la cuarentena el mismo día que fue captada junto a Beto Da Silva

Para 'Peluchín, Ivana es uno de los rostros más bellos de la farándula local, por lo que se preguntó cuál es la razón por la que no era convocada por la televisión.

“Ahora podemos entender por qué Mario es tan cauto sobre el tema... no la oficializa”, dijo ‘Peluchín’, tras agregar que Ivana es una chica histriónica: “Otras que no tienen ese talento histriónico... Con esos dotes histriónicos, ¿por qué no la convocan (a la televisón)? Y está claro que se zurra en lo que dice el novio, no es como Alondra”.

Magaly Medina recordó en la víspera que no es la primera vez que una expareja de Mario Irivarren se involucra con un futbolista tras su separación. “Mario es un gran descubridor de talentos. Él las descubre y otros se las llevan. Pobre Mario Irivarren, lo partieron nuevamente y lo partió otro pelotero. ¿Qué le pasa? Mario no juega ni siquiera en la esquina de su casa al fútbol, y sin embargo, puro pelotero lo parte. Hay todo un historial de esto” manifestó Medina.

En este encuentro, ‘Peluchín’ insistió en resaltar la belleza de Ivana, a quien Magaly calificó de ‘melodramática’.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina trollea a Mario Irivarren