'Estado Eléctrico': Nueva cinta de Netflix con Mille Bobby Brown y los directores de 'Avengers' ya tiene trailer | VIDEO

¡Atentos fanáticos de Netflix! Para el 2025 tenemos un estreno emocionante de parte del gigante de las plataformas, que es la cinta 'Estado Eléctrico', dirigida por los hermanos Russo, directores de 'Avengers: Endgame', y con estrellas como Chris Pratt y Millie Bobby Brown en el elenco principal, en una emocional historia de títeres y familia.

La película se estrenará en marzo, y en preparación, Netflix ha lanzado un video de 1 minuto declarando la historia, basada en una novela, que retrata un mundo posapocalíptico tras una macabre guerra entre humanos y robots. En ella, también escuchamos una hermosa rendición sobre 'Somewhere Over the Rainbow', la clásica canción de la cinta de 'El Mago de Oz'.

La trama presenta una historia curiosa, en donde Michelle (Bobby Brown) vive en las afueras de la sociedad junto a un grupo de robots animados; exiliados tras la guerra y una rebelión fallido. Su vida cambiará el día que conozca a Cosmo, un robot cariñoso que estaría controlado por Christopher, su hermano quien ella había creído muerto por varios años.

Para encontrar respuestas, Michelle viajará por el suroeste de los Estados Unidos junto a Cosmo. Por el camino, se unirá con Keats (Chris Pratt), un contrabandista de dudosa reputación; junto a su robot, Herman. Ello les llevará a la 'Zona de Exclusión', un lugar amurallado donde los robots tienen total libertad. Encontrarán otros variopintos personajes, como divertidos animtrónicos y la verdad sobre su oscura realidad.

La cinta está basada en la novela gráfica de Simon Stålenhag. El resto del reparto está compuesto por Ke Huy Quan ('Todo en todas partes al mismo tiempo'), Anthony Mackie (Sam Wilson en Marvel), Jason Alexander ('Seinfeld'), Giancarlo Esposito ('Breaking Bad'), Stanley Tucci ('King's Man: El Origen') y Woody Norman ('C'mon c'mon').

Como detalle interesante, los hermanos Russo habrían estado impulsando este proyecto desde el 2017, pero recién hace poco se les ha dado luz verde. Es un proyecto ambicioso, puesto que el presupuesto total de la cinta ha sido cerca de 300 millones de dólares.

