La gira ‘Soy Rebelde Tour’ acabó de la peor manera. Si bien la gira fue exitosa para la agrupación mexicana RBD, los miembros hoy se enfrentan a su exmánager, Guillermo Rosas, quien se desvinculó abruptamente en medio de los conciertos. Pero eso no es todo. ¿Qué pasó?

Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se han unido contra Rosas. Los cantantes interpusieron una demanda en contra de su exmánager, a quien acusan de incumplimiento del pacto de buena fe y trato justo, incumplimiento del deber fiduciario de una cuenta, así como incumplimiento de juicio delatorio. La demanda implica una potencial suma millonaria para resarcir los daños.

Cuando todo era felicidad tras el reencuentro.

Sin embargo, llama la atención lo hecho por Anahí, acaso una de las figuras más resaltantes de RBD, quien no aparece en la demanda colectiva. ¿Por qué? Según el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, la cantante habría tomado esta medida para anticiparse a una potencial demanda de sus compañeros. Y es que ella fue siempre la más cercana a Rosas. Al mismo tiempo, se ha involucrado al político Manuel Velasco, su esposo, en supuestas actividades administrativas de la gira, lo cual fue negado de inmediato.

“Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada, como lo he venido manifestando en muchas ocasiones en otros espacios noticiosos, soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”, recalcó Velasco en un comunicado donde elogia a su esposa.

“Antes que yo la conociera, mi señora ya era un artista internacional, exitosa y reconocida dentro y fuera de México, yo he sido siempre respetuoso de las decisiones profesionales de mi esposa, y lo único que hice durante el tiempo de duración de la gira Soy Rebelde Tour fue acompañarla y apoyarla junto con mis hijos en un plano estrictamente familiar y ocupando los mismos espacios que igual les asignaron a los familiares de los demás integrantes de la agrupación”, agregó.

La voz de Anahí

Anahí y su esposo.

“Jamás he tenido que ver con el tema administrativo del tour o de la compañía. No soy la presidenta, simplemente soy una integrante más de RBD, hasta el último de mis días voy a ser parte de RBD”, dijo Anah, quien confirmó que previo a la demanda se hizo una auditoria, donde se detectaron irregularidades, motivo por el cual se dio luz verde a una segunda revisión de las finanzas. La cantante se mantuvo al margen de involucrar a Guillermo Rosas en posibles irregularidades, y remarcó que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain afirmaron que la auditoria que promueve Anahí sería una táctica de contención de daños, ante una inminente demanda de Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Souls Productions Inc, por las potenciales irregularidades que arroje la actual auditoría.

“Ya ubicamos a los abogados y son unos de los mejores de Estados Unidos... ¿Por qué pone un buró aparte? Porque si se descubren irregularidades hay que agarrarlas a tiempo en todo sentido, es control de daños. A ver, ‘estamos demandando a Rosas, pero sabe cosas de nosotros también. Vamos a poner abogados nosotros’”, dijo Ceriani antes de que fuera pública la demanda de RBB contra Guillermo Rosas.

La voz de Christian Chávez

Christian Chávez también habló y confirmó que existe una demanda contra Guillermo Rosas y aclaró el motivo por el que el nombre de Anahí y Dulce María no aparecen en el documento legal.

“Esos son temas legales, pero te puedo decir que nosotros estamos en esa demanda, porque nosotros somos el presidente [Christopher], yo soy el vicepresidente, y Maite es la tesorera, entonces por eso están nuestros hombres así, es por eso”, explicó Chávez al reportero del programa Ventaneando.

Pero al cuestionarle si esto significaba que Anahí y Dulce María no estaban incluidas en dicha acción legal, el mexicano aclaró: “Ellas forman parte de la empresa, o sea, estamos demandando como empresa”.

La agrupación está fracturada, pero Chávez dice esto: “Lo que está pasando son problemas, como en cualquier otra familia. Somos 5 personas que pensamos completamente distinto, lo que sí es que estamos, pues sobre todo en temas legales, y los temas legales pues no se platican con la prensa, y no es porque no queramos compartir”, inició Chávez.

Así las cosas, el problema apenas ha comenzado.

