La rivalidad entre Alejandra Baigorria y la cantante Michelle Soifer ha trascendido de las pantallas de televisión al competitivo mundo de los negocios, específicamente al rubro textil. La polémica surgió cuando Soifer decidió adentrarse en la industria de la moda con su propia marca de ropa y la inauguración de su tienda en Gamarra, autodenominándose la ‘Reina’ del emporio comercial.

La cantante, durante una aparición en el programa conducido por María Pía Copello, lanzó un desafío directo a Baigorria, empresaria con una extensa trayectoria en el mundo textil. “Agárrate Baigorria, ya no más rubia de Gamarra, sino pelinegra de Gamarra”, expresó Soifer, marcando así el inicio de una competencia en el mundo empresarial.

En respuesta, Alejandra Baigorria, durante su participación en el mismo programa, expresó sorpresa y reacción ante las declaraciones de su excompañera de ‘Esto Es Guerra’. Antes de arremeter contra ella, Baigorria aprovechó la oportunidad para ofrecer un mensaje de bienvenida al rubro textil y felicitó a Soifer por su emprendimiento.

Sin embargo, la empresaria no dudó en destacar su propia hegemonía como la ‘Reina de Gamarra’, título que atribuye a sus 15 años de experiencia y liderazgo en el sector. “Primero felicitarla porque todo emprendimiento se felicita, eso sí, ya después que quiera ser la morena de Gamarra, no hijita, la reina de Gamarra soy yo. Puedo tener competencia, sí, pero no creo que me gane”, expresó Baigorria.

La empresaria subrayó las diferencias en términos de trayectoria y experiencia en el competitivo mundo de Gamarra, señalando la brevedad de la incursión de Soifer en comparación con sus propios 15 años de dedicación al negocio. “Para que me alcances, te faltan 15 años en Gamarra. Tú recién vas 4 días o 5 días, no lo sé, son 15 años (que tengo) ¿Podrás superarlo? No lo sé, cuando tengamos 50 de repente”, agregó la pareja de Said Palao.

La disputa entre Baigorria y Soifer añade un nuevo capítulo a la historia de rivalidades en el competitivo mundo empresarial, donde ambas figuras buscan consolidar su presencia en el emporio comercial de Gamarra.





